Розробили першу в світі домашню батарею на водні

Австралійська компанія LAVO разом із Університетом Нового Південного Вельса розробили першу у світі домашню батарею на водні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

Батарею, розмір якої нагадує великий домашній холодильник, можна підключити до сонячних панелей. Усередині батареї електролізери використовують цю енергію для конвертації води у водень та кисень.

В результаті сам кисень випускається назовні, а водень зберігається у спеціальних баках всередині блоку. Його можна використовувати за потреби.

За словами виконавчого директора компанії Алана Ю, їхня батарея може зберігати втричі більше енергії, ніж найбільші комерційні популярні батареї.

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Він додав, що у середньому батарея на водні може давати енергії для одного домогосподарства від 2 до 3 днів на одній зарядці. Водночас він наголосив, що на відміну від звичайний літій-іонних батарей, його батарея самостійно заряджається.

Вартість однієї системи становить близько 34 тисяч доларів, і вона може працювати до близько 30 років, що втричі довше за поточні батареї з літію.

Як повідомляв Укрінформ, професор енергетики кафедри хімії та хімічної біології Деніель Ноцера та його колеги з Гарвардського університету створили штучний листок та біонічний листок, що використовують енергію сонця для вироблення рідкого палива.

Фото з сайту smh.com.au