У Китаї представили електрокар, що може проїхати 999 кілометрів без підзарядки

Китайський автовиробник Nio представив новий електричний автомобіль 2022 Nio ET7.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CarBuzz.

Седан стане конкурентом для автомобілів Tesla Model S, Porsche Taycan, та майбутнього Audi e-tron GT. У компанії стверджують, що електрокар може проїхати на одній зарядці впродовж 999 кілометрів.

Зазначається, що власники автомобіля можуть обрати потужність акумулятора між 70 кВт та 100 кВт. Також у середині седана буде встановлений сенсорний дисплей.

Вартість одного екземпляра 2022 Nio ET7 без батарей дорівнює 58 378 дол. США, а з батареями він коштуватиме 69 200 дол.

Як повідомляв Укрінформ, власник автомобіля Tesla Model 3 провів цікавий експеримент - проїхав маршрут з Сан-Франциско до Лос-Анджелеса і назад на автопілоті.

Фото: carbuzz.com