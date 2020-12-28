Всього 130 сантиметрів: Toyota представила ультракомпактний електрокар

Японська автомобілебудівна компанія Toyota запропонувала на ринку нову модель ультракомпактного серійного електромобіля для бізнесу та місцевих муніципалітетів в Японії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Ширина двомісного електромобіля становить 130 см.

Він може проїхати до 150 км на одній зарядці і розвивати максимальну швидкість 60 км на годину.

Електромобіль можна заряджати вдома, і компанія сподівається, що люди будуть використовувати його для коротких поїздок, наприклад, за покупками.

Ціна електромобіля починається від 1,65 млн єн або близько 16 тис. дол. Це майже дорівнює ціні бензинових автомобілів, що продаються в Японії.

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Компанія почала продавати нову модель спочатку для бізнесу і муніципальної влади та планує поширити продаж і на звичайних покупців приблизно до 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, компанія McLaren представила новий потужний спортивний автомобіль 2021 McLaren Sabre.