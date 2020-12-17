У США представили електрокар для доставок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.
Сам автомобіль буде продаватися у двох варіантах.
Довжина маленької моделі Canoo дорівнює 4,4 метра, ширина й висота 2 метри. Електрокар має 6,5 кубічних метрів місця для вантажу.
У залежності від потужності електричної батареї, компанія пропонує різні запаси ходу без підзарядки, а саме: при батареї у 40кВт (близько 209 км), при 60 кВт (306 км) та при 80кВт (370 км).
Вартість базової моделі розпочинається від 33 тисяч доларів США.
Довжина більшої моделі Canoo становить 5,2 метра, ширина 2,2 та висота 2,6 метра. Електрокар має 14 кубічних метрів місця для вантажу. При батареї з потужністю в 40кВт запас ходу близько 145 км, при 60 кВт - 225 км та при 80кВт - 306 км. Більший електрокар матиме менший запас ходу через можливість перевезення додаткової ваги.
У США представили електрокар для доставок / Фото: theverge.com
Вартість цієї моделі поки що невідома.
Зазначається, що перші доставки електричних автомобілів очікуються у 2022 році.
Як повідомляв Укрінформ, компанія Amazon завершила створення першого автомобіля від стартап-компанії Zoox, який може їздити без водія в міських умовах.