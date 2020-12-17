Каліфорнійський стартап Canoo представила електричний автомобіль для доставок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Сам автомобіль буде продаватися у двох варіантах.

Довжина маленької моделі Canoo дорівнює 4,4 метра, ширина й висота 2 метри. Електрокар має 6,5 кубічних метрів місця для вантажу.

У залежності від потужності електричної батареї, компанія пропонує різні запаси ходу без підзарядки, а саме: при батареї у 40кВт (близько 209 км), при 60 кВт (306 км) та при 80кВт (370 км).

Вартість базової моделі розпочинається від 33 тисяч доларів США.

Читайте також: У США представили триколісний електрокар із сонячною батареєю

Довжина більшої моделі Canoo становить 5,2 метра, ширина 2,2 та висота 2,6 метра. Електрокар має 14 кубічних метрів місця для вантажу. При батареї з потужністю в 40кВт запас ходу близько 145 км, при 60 кВт - 225 км та при 80кВт - 306 км. Більший електрокар матиме менший запас ходу через можливість перевезення додаткової ваги.

У США представили електрокар для доставок / Фото: theverge.com

Вартість цієї моделі поки що невідома.

Зазначається, що перші доставки електричних автомобілів очікуються у 2022 році.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Amazon завершила створення першого автомобіля від стартап-компанії Zoox, який може їздити без водія в міських умовах.