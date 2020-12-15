Amazon представила перше роботаксі

Компанія Amazon завершила створення першого автомобіля від стартап-компанії Zoox, який може їздити без водія в міських умовах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

Автівка завдовжки 3,63 м може їздити в різні боки, тобто не має «передньої» чи «задньої» частини. Вона більше схожа на вагонетку, ніж на машину в загальноприйнятому розумінні: замість керма та стандартних сидінь всередині автомобіля розміщені чотири місця для сидіння — по два з обох сторін.

Попри на компактні розміри, роботаксі може розвивати швидкість до 120 км на годину. Авто живиться від двох акумуляторних батарей, які забезпечують приблизно 16 годин роботи без підзарядки.

Машина оснащена системою подушок безпеки спеціально для двонаправленого руху. Камера та радіолокаційна система забезпечують 270-градусне поле зору з усіх чотирьох кутів роботаксі, що підвищує діапазон видимості дороги.

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Zoox заявила, що вже випробовує роботаксі у Лас-Вегасі, Сан-Франциско та Фостер-Сіті, штат Каліфорнія. Компанія має на меті запустити послугу їзди на базі додатків Uber і Lyft, але не планує комерційного запуску роботаксі у 2021 році.

Фото: Zoox