Кількість працівників Amazon перевищила мільйон

В американській компанії Amazon наразі працює понад мільйон людей.

Про це повідомляє CBS News, передає Укрінформ.

Як зазначається, у третьому кварталі компанія найняла 250 тисяч працівників. Представники Amazon пояснюють це зростанням попиту на електронні продажі під час пандемії коронавірусу.

За словами головного фінансового директора Amazon Браяна Олсавскі, компанія найняла «набагато більше людей у результаті зростання споживчого попиту».

Як зазначається, один мільйон працівників — важливий етап для компанії, яку у 1995 році заснував Джефф Безос. Спочатку вона здійснювала онлайн-продаж книг, проте нині діяльність Amazon.com охоплює майже всі сфери роздрібної торгівлі, від власної лінії одягу до продуктових магазинів.

Утім, Amazon все ж має менше працівників, ніж найбільший приватний роботодавець у країні — Walmart, де працюють 2,2 мільйона осіб у всьому світі.