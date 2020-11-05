Засновник Amazon продав акцій на понад $3 мільярди

Засновник компанії Amazon Джефф Безос продав акцій на понад три мільярди доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

У самій компанії відмовилися коментувати новину.

Зазначається, що у лютому Безос вже продав акцій на суму у понад 4,1 млрд доларів, а у серпні ще на 3,1 млрд доларів.

Цього року Безос продав акцій на понад 10,2 млрд, у той час, як у 2019 році ця сума ще становила 2,8 млрд доларів.

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Загалом засновник Amazon має понад 170 млн акцій компанії вартістю у понад 53 млрд доларів.

Джефф Безос вважається найбагатшою людиною у світі.