У США представили триколісний електрокар із сонячною батареєю

Американський стартап Aptera представив свій перший електрокар, який може проїхати 1609 км без підзаряджання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

Зазначається, що транспортний засіб частково заряджається завдяки сонячній енергії. Компанія також пропонує власникам встановити сонячну панель на даху електрокара, що може щоденно додавати від 26 до 65 кілометрів.

Салон електрокара дуже мінімалістичний і схожий на інтер’єр автомобілів Model 3 та Model Y компанії Tesla.

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Вартість автомобіля, який може проїхати 1609 км без підзарядки, становить 44 900 доларів. Базова модель із запасом ходу 402 км коштує 25,9 тис. доларів, 644 км - 29,8 тис. доларів, 966 км - 34,6 тис. доларів.

У США представили електрокар із запасом ходу понад 1,6 тисячі кілометрів / Фото: autonews.autoua.net

Перші поставки автомобіля очікуються наступного року.

Перше фото: electrek.co