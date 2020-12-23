McLaren представив новий гіперкар - всього 15 екземплярів

Компанія McLaren представила новий потужний спортивний автомобіль 2021 McLaren Sabre.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CarBuzz.

Всього у світі виготовлять 15 ексклюзивних екземплярів, проте вони будуть доступні лише на американському ринку.

Всередині спорткара встановлений 4-літровий подвійний турбодвигун V8 із потужністю 842 кінські сили та крутним моментом у 590 Нм.

Це дозволить двомісному автомобілю розганятися до фантастичних 351 км і зробило гіперкар найшвидшим в історії McLaren.

Зазначається, що попри відсутність ціни однієї моделі 2021 McLaren Sabre, очікується, що вона коштуватиме набагато більше за свого попередника Senna з вартістю в 1,43 мільйона доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, італійський автовиробник Pagani представив новий спортивний автомобіль преміум-класу Pagani Huayra Tricolore.

Фото: McLaren