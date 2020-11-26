У Британії представили гіперкар на 1 048 «коней»

Британська компанія Naran Automotive представила потужний люксовий автомобіль Naran.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У гіперкарі встановлений 4,4-літровий подвійний турбодвигун V8 із потужністю 1 048 кінських сил. У компанії стверджують, що ще є можливості для збільшення потужності автомобіля.

Naran розганяється до 161 км за годину за 4,56 секунди, а максимальна швидкість люксового спорткара становить 370 км за годину.

Вартість базової моделі коливається в межах 1 136 950 доларів США.

Зазначається, що перші тестування заплановані на березень наступного року, а доставки вже у 2022 році.

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Як повідомляв Укрінформ, американський автовиробник Lincoln Motor Company представив новий автомобіль 2021 Lincoln Nautilus.

Фото: carbuzz.com