Каліфорнійський стартап Elation представила потужний електричний автомобіль Elation Hypercars Freedom.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

Завдяки електричним двигуна та батареї з потужністю в 100 або 120 кВт гіперкар зможе проїхати до близько 644 кілометрів без підзарядки.

Загальна потужність базової моделі становить 1 414 кінських сил, а ще більш потужний варіант має 1 903 к.с.

Стартова ціна базової моделі розпочинається від 2 млн доларів США.

«Поєднавши світовий автоспорт з розкішшю, ми створили суто емоційний досвід водіння автомобілем», - повідомив співзасновник стартапу Карлос Сатуловсі.

Зазначається, що компанія також презентувала автомобіль Elation Freedom Iconic Collection, в якому встановлений звичайний бензиновий 5,2-літровий двигун V10 від Lamborghini Huracan. Вартість одного екземпляра розпочинається від 2,3 млн доларів США.

У Каліфорнії представили потужний електричний гіперкар

Як повідомляв Укрінформ, торгова марка автомобілів класу «люкс» Infiniti, яка належить японській компанії Nissan, представила новий автомобіль 2022 Infiniti QX55.

Фото з сайту carbuzz.com