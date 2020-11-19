У Каліфорнії представили потужний електричний гіперкар

У Каліфорнії представили потужний електричний гіперкар

Фото, відео
Укрінформ
Каліфорнійський стартап Elation представила потужний електричний автомобіль Elation Hypercars Freedom.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

Завдяки електричним двигуна та батареї з потужністю в 100 або 120 кВт гіперкар зможе проїхати до близько 644 кілометрів без підзарядки.

Загальна потужність базової моделі становить 1 414 кінських сил, а ще більш потужний варіант має 1 903 к.с.

Стартова ціна базової моделі розпочинається від 2 млн доларів США.

«Поєднавши світовий автоспорт з розкішшю, ми створили суто емоційний досвід водіння автомобілем», - повідомив співзасновник стартапу Карлос Сатуловсі.

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Зазначається, що компанія також презентувала автомобіль Elation Freedom Iconic Collection, в якому встановлений звичайний бензиновий 5,2-літровий двигун V10 від Lamborghini Huracan. Вартість одного екземпляра розпочинається від 2,3 млн доларів США.

У Каліфорнії представили потужний електричний гіперкар

Як повідомляв Укрінформ, торгова марка автомобілів класу «люкс» Infiniti, яка належить японській компанії Nissan, представила новий автомобіль 2022 Infiniti QX55.

Фото з сайту carbuzz.com

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