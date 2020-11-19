Буде гаряче: Маск анонсував оновлення програмного забезпечення для Tesla

Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що незабаром буде оприлюднене оновлення програмного забезпечення для електрокарів.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттер.

«Випуск програмного забезпечення для Tesla. Буде гаряче», - повідомив Маск.

Пізніше він у коментарях додав, що в оновленні ПЗ буде багато довгоочікуваних функцій. Проте, Маск не уточнив на які саме функції можна очікувати.

За даними порталу Electrek, останнє оновлення ПЗ (Tesla v10) для електрокарів було випущено у вересні минулого року.

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Як повідомляв Укрінформ, глава компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск посів третє місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg.