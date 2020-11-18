Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу - Bloomberg

Глава компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск посів третє місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg Billionaires Index.

У понеділок акції Tesla виросли на 15% після закриття торгів, у вівторок – на 8,2%, збільшивши статки Маска на $7,61 млрд – до $110 млрд. Загалом від початку року статки Маска зросли на $82,2 млрд.

Варто зазначити, що акції Tesla зросли на тлі новини про те, що 21 грудня її включать до індексу S&P 500, який об'єднує 500 найбільших американських компаній.

Маск обігнав у рейтингу главу компанії Facebook Марка Цукерберга, статки якого оцінюються в $104 млрд.

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Лідерами рейтингу залишаються глава корпорації Amazon Джефф Безос ($185 млрд) та один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($129 млрд). На п’ятому місці - гендиректор групи компаній LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно ($102 млрд).

Єдиним громадянином України, який входить до рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg, є Рінат Ахметов - він на 362-ій сходинці. Його статки оцінюють у 6,31 мільярда доларів, за останній рік вони зросли на 274 мільйони.