The Economist назвав ТОП найдорожчих міст світу

Найдорожчими містами світу є Цюріх, Париж і Гонконг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на новий звіт Economist Intelligence Unit.

Зазначається, що Сінгапур і Осака, які торік очолювали рейтинг разом з Гонконгом, опустилися в рейтингу.

Згідно з рейтингом, життя в містах у Північній і Південній Америці, Африці та Східній Європі стало дешевше з минулого року, в той час як в містах Західної Європи - дорожче. У більшості китайських міст ціни зросли через напруженість між США і КНР.

На Західну Європу припадає чотири з десяти найдорожчих міст у рейтингу: Цюріх і Париж посідають перше місце, а Женева і Копенгаген - сьоме і дев'яте відповідно.