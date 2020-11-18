The Economist назвав ТОП найдорожчих міст світу
Укрінформ
Найдорожчими містами світу є Цюріх, Париж і Гонконг.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на новий звіт Economist Intelligence Unit.
Зазначається, що Сінгапур і Осака, які торік очолювали рейтинг разом з Гонконгом, опустилися в рейтингу.
Згідно з рейтингом, життя в містах у Північній і Південній Америці, Африці та Східній Європі стало дешевше з минулого року, в той час як в містах Західної Європи - дорожче. У більшості китайських міст ціни зросли через напруженість між США і КНР.
На Західну Європу припадає чотири з десяти найдорожчих міст у рейтингу: Цюріх і Париж посідають перше місце, а Женева і Копенгаген - сьоме і дев'яте відповідно.