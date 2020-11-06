Юридична фірма з України увійшла до ТОП-30 рейтингу Financial Times

Міжнародне видання Financial Times у своєму рейтингу найбільш інноваційних юридичних фірм Європи Innovative Lawyers Europe включило в TOП-30 українську юридичну фірму AEQUO.

Про це Укрінформу повідомили в юркомпанії.

Як зазначає фірма-учасниця рейтингу Financial Times, видання констатувало, що критика юридичних компанії про неможливість протистояти цифровій економіці не підтверджується рейтингом, оскільки багато хто з них швидко переключилися на віддалену роботу і перейняли нові методи роботи.

Водночас в Financial Times переконані, що жодну з юридичних компаній не можна назвати по-справжньому цифровою. Деякі досягають значних успіхів у використанні технологій для збору та аналізу даних, щоб визначати, як вони працюють. Інші ж - використовують технології у своїх стратегіях для придбання нового бізнесу або навичок.

Видання посилається на складність оцінювання і порівняння через занадто різні способи впровадження інновацій в юридичних фірмах. Але як засвідчила практика публікації звітів Innovative Lawyers - саме інновації дозволяють юридичним фірмам відрізнятися одна від одної.

Тож, очолила TOP 30 Financial Times Innovative Lawyers Europe міжнародна юридична фірма Pinsent Masons (Лондон, Велика Британія). Її «просунута група з надання послуг», спочатку створена для обслуговування практики фінансових сервісів фірми, тепер розширилася до нерухомості та енергетики. Цей підрозділ працює безпосередньо з клієнтами над технологічними рішеннями проблем. Розмір відділу тільки за останній рік збільшився вдвічі. Юристи в групі з чистої енергії вільно працюють з технологіями блокчейну, консультуючи енергетичну галузь з питань, що дозволяють споживачам купувати, продавати і зберігати електроенергію.

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За нею - американсько-британська юридична компанія зі штаб-квартирами в Лондоні і Вашингтоні Hogan Lovells. Фірма розширила використання власних даних і технологій, в тому числі розробила інструмент машинного навчання корейською мовою.

Бронза у міжнародної юркомпаніі Allen & Overy зі штаб-квартирою в Лондоні. У просуванні інноваційної програми A&O виступають молоді юристи. Один з них Нітіш Упадхяя, який очолює команду i2 з ідей та інвестицій, залучив співробітників по всьому світу для напрацювання ідей щодо покращення компанії. Старший юрист Том МакГаффі поєднує ролі юриста і розробника.

Українська юридична фірма AEQUO, яка увійшла в звіт FT, вже вшосте стає лауреатом рейтингу, наголошується в повідомленні.

«Пандемія COVID-19 вивела все в онлайн. Це переломний момент між «до», коли інновації ще не були обов'язковими, представляючи собою одну з опцій, і «після», коли інновації забезпечують стійкість бізнесу і відіграють вирішальну роль в тому, як швидко бізнес реагує на виклики ринку та на можливості, які відкриваються» , - зазначила партнер ЮФ AEQUO Анна Бабич.

Як повідомлялося, програма FT Innovative Lawyers була створена в Європі в 2006 році, запущена в США і Північній Америці в 2010 році, а також в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в 2014 році. За останні 14 років вона охопила інновації в юридичній галузі в 50 країнах більше ніж 400 юридичних фірм і понад 465 внутрішніх юридичних відділів компаній. Партнером з досліджень програми є спеціалізована дослідницька і консалтингова компанія RSG Consulting.

Програму FT Innovative Lawyers в усьому світі підтримують провідні партнери, Integra Ledger, EY Law, HighQ (компанія Thomson Reuters), Kira, QuisLex і Allen & Overy і багато інших.