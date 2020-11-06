Уряд визначив 30 пріоритетних проєктів в економіці до 2030 року

Кабінет Міністрів визначив 30 пріоритетних проєктів до 2030 року, серед яких: створення економічного підґрунтя для розвитку освіти, медицини, культури та соціальних послуг; зменшення частки держави в економіці; розвиток фінансового сектору та зменшення регуляторного навантаження на бізнес.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час представлення економічного аудиту країни та векторів економічного розвитку до 2030 року сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд визначив 30 пріоритетних проєктів до 2030 року. Це сектори, які будуть в основі нашої довготермінової стратегії розвитку, а саме, частина з них представлена у зменшенні частки держави в економіці. Також це розвиток фінансового сектору, зменшення регуляторного навантаження на бізнес, значне зростання обсягів розвідки та видобутку власних корисних копалин, розвиток інфраструктури у сільськогосподарському секторі, сприятливий податковий та правовий режим для інноваційних та дослідницьких компаній, цифрова економіка, репутація країни у світі та посилення торговельної дипломатії, створення економічного підґрунтя для розвитку освіти, медицини, культури та соціальних послуг", - сказав Шмигаль.

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Як повідомлялося, Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів 4 листопада заявив, що економічний прорив України є амбітною ціллю уряду. Він також повідомляв, що для швидкого відновлення української економіки Кабмін розробив візію економічного розвитку країни до 2030 року. Шмигаль наголошував, що за прогнозами уряду українська економіка почне відновлюватись з 2021 року за рахунок державних інвестицій та підтримки бізнесу.