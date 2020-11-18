Infiniti представила новий люксовий кросовер

Торгова марка автомобілів класу «люкс» Infiniti, яка належить японській компанії Nissan, представила новий автомобіль 2022 Infiniti QX55.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В автомобілі встановлений 2-літровий турбодвигун із чотирма циліндрами. Його потужність становить 268 кінських сил, а крутний момент дорівнює 280 Нм.

Кросовер доступний у трьох варіантах: Luxe, Essential и Sensory. При цьому кожен варіант має чотири режими водіння - Standard, ECO, Sport, and Personal.

Сам автомобіль буде доступний у червоному, синьому та білому кольорах. У середині, зокрема, встановлені два сенсорні дисплеї з роздільною здатністю HD та точка для Wi-Fi.

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Досі ціна 2022 Infiniti QX55 невідома, вартість його попередника QX50 стартувала від 37 950 доларів США. Перші 2022 Infiniti QX55 очікуються у дилерів навесні 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, американська марка автомобілів Jeep, що виробляється корпорацією Chrysler, представила новий автомобіль 2021 Jeep Wrangler Rubicon 392.