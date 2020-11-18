Infiniti представила новий люксовий кросовер

Infiniti представила новий люксовий кросовер

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Укрінформ
Торгова марка автомобілів класу «люкс» Infiniti, яка належить японській компанії Nissan, представила новий автомобіль 2022 Infiniti QX55.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В автомобілі встановлений 2-літровий турбодвигун із чотирма циліндрами. Його потужність становить 268 кінських сил, а крутний момент дорівнює 280 Нм.

Кросовер доступний у трьох варіантах: Luxe, Essential и Sensory. При цьому кожен варіант має чотири режими водіння - Standard, ECO, Sport, and Personal.

Сам автомобіль буде доступний у червоному, синьому та білому кольорах. У середині, зокрема, встановлені два сенсорні дисплеї з роздільною здатністю HD та точка для Wi-Fi.

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Досі ціна 2022 Infiniti QX55 невідома, вартість його попередника QX50 стартувала від 37 950 доларів США. Перші 2022 Infiniti QX55 очікуються у дилерів навесні 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, американська марка автомобілів Jeep, що виробляється корпорацією Chrysler, представила новий автомобіль 2021 Jeep Wrangler Rubicon 392.

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