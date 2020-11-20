«Молюск» із турбодвигуном: Lincoln представив люксовий хетчбек

Американський автовиробник Lincoln Motor Company представив новий автомобіль 2021 Lincoln Nautilus.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У базовій версії хетчбеку встановлений 2-літровий турбодвигун із чотирма циліндрами. Потужність становить 250 кінських сил, а крутний момент дорівнює 280 Нм. Водночас є також більш потужний варіант, а саме 2,7-подвійний турбодвигун V6 із потужністю у 335 к.с. і крутним моментом у 380 Нм.

Обидві моделі мають стандартні коробки-автомат із 8-ма передачами.

В автомобілі також присутній 34-сантиметровий сенсорний дисплей з новою інформаційно-розважальною системою SYNC4.

Клієнти зможуть обрати колір зовнішнього покриття авто - між сірим, зеленим та блакитним.

Зазначається, що офіційної ціни поки ще не відомо, проте вартість одного 2021 Lincoln Nautilus буде близькою до свого попередника - 41 040 доларів США. Перші автомобілі очікуються у дилерів на початку наступного року.

Читайте також: Volkswagen представив новий хетчбек

Як повідомляв Укрінформ, каліфорнійський стартап Elation представив потужний електричний автомобіль Elation Hypercars Freedom.

Фото: carbuzz.com