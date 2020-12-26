Навколо Землі за дві години: Китай випробував прототип гіперзвукового двигуна

Китай успішно випробував прототип гіперзвукового двигуна, що дозволить літальному апарату обігнути Землю за дві години.

Як передає Укрінформ, звіт про випробування опублікували вчені з Китайської академії наук (CAS) в журналі Chinese Journal of Aeronautics.

Провідний автор дослідження Цзіан Цзунлінь заявив, що розробка його команди стане основою для створення багаторазових орбітальних космопланів і гіперзвукових літаків нового покоління.

Двигун працює на чистому водні а в його конструкції використані неназвані особливі сплави. Їх створили спеціально для sodramjet, оскільки застосовувані в ракетно-космічній галузі метали насилу витримали б температури, що виникають в новому ПВРД. Пристрій випробуваного прототипу разюче відрізняється від відомих схем гіперзвукових прямоточних двигунів.

Читайте також: NASA випробувало новітній компактний місяцехід

Інженери та вчені Китайської академії наук проводили експеримент у гіперзвуковій аеродинамічній трубі, здатній створювати швидкість повітряного потоку до 9 чисел Маха. Це приблизно дорівнює 11 тисячам кілометрів на годину. Показники прототипу під час випробувань були стабільними - він працював належним чином. В ході екстраполяції результатів вимірювань вчені зробили висновок, що sodramjet буде стабільно розганятися і ефективно працювати на швидкості до 16 чисел Маха. А це вже приблизно 19,5 тисяч кілометрів на годину, тобто весь екватор літальний апарат з таким двигуном облетить трохи більше, ніж за дві години, цитує статтю Naked Science.

Щоб перевірити теоретичні викладки доведеться дочекатися створення більш потужної аеродинамічної труби. Ну а до практичного застосування sodramjet може і зовсім ніколи не дійти. Так, реалізована китайськими вченими схема демонструє приголомшливі показники. Фактично, чим швидше такий двигун летить, тим ефективніше він працює. Однак використані в його конструкції матеріали витримали лише короткочасні експерименти. Як вони поведуть себе при польотах тривалістю в десятки хвилин - наразі передбачити важко.