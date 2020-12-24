Hyundai випадково «злив» дані нового електрокара-позашляховика

Південнокорейська компанія Hyundai випадково оприлюднила дані нового електричного позашляховика IONIQ 5, який вона планує представити на початку року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

Довжина IONIQ 5 становить 4,46 м, ширина - 1,89 м, а висота -1,6 м.

Всередині автомобіля буде встановлений електричний акумулятор із потужністю у 230 кВт, що дозволить електрокару проїхати до 450 км. Автомобіль зможе зарядитися з 20% до 80% усього за 15 хвилин завдяки 800-вольтній зарядці.

Позашляховик може розігнатися до «сотні» за 5,2 секунди.

Очікується, що представлення IONIQ 5 відбудеться у лютому 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, компанія McLaren представила новий потужний спортивний автомобіль 2021 McLaren Sabre.