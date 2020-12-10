Hyundai представив новий позашляховик-гібрид

Південнокорейська компанія Hyundai представила новий гібридний автомобіль 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У середині позашляховика встановлений 1,6-літровий двигун, електричний мотор у 66,9 кВт та літій-полімерний акумулятор у 13,8 кВт. Загальна потужність автомобіля становить 265 кінських сил, а крутний момент дорівнює 258 Нм.

На одній зарядці «гібрид» може проїхати 50 км.

За даними компанії, 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid можна заряджати як на зарядній станції, так і вдома завдяки зарядному пристрою у 7,2кВт, який вже встановлений в авто.

У позашляховика також вбудований стандартний 20-сантиметровий сенсорний дисплей, проте для клієнтів є також і 26-сантиметровий варіант.

Загалом автомобіль пропонує вдосталь місця не тільки для власних ніг, але й для щедрого перевезення вантажу.

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Перші 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid очікується в Європі навесні наступного року, у США – влітку.

Вартість однієї моделі наразі невідома.

Як повідомляв Укрінформ, британська компанія з виробництва люксових автомобілів Jaguar представила новий автомобіль преміум-класу 2021 Jaguar F-Type Heritage 60 Edition.