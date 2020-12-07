Kia та Hyundai відкликають сотні тисяч авто

Південнокорейські автовиробники Kia та Hyundai відкликають загалом понад 400 тисяч автомобілів через ризик загорання двигуна.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Car Buzz.

Kia відкличе у США 295 000 автомобілів, а Hyundai – 129 тисяч. У Kia заявляться, що двигун може загорітися під час руху, проте досі не відома причина.

Натомість, у Hyundai стверджують, що дострокове зношення підшипника штоку у двигуні, може пошкодити сам двигун й спровокувати загорання.

У Kia йдеться про моделі: 2011-2013 Kia Optima Hybrid, 2012 Sportage, 2012-2013 Sorento, 2012-2013 Forte та Forte Koup, 2014-2015 Forte, Forte Koup та Soul.

Водночас, у Hyundai будуть відкликані моделі автомобілів 2015-2016 Veloster, 2012 Santa Fe, 2011-2013 Sonata Hybrid та 2016 Sonata Hybrid.

Зазначається, що компанії вже доручили дилерським центрам оглянути відсік двигуна на предмет витоків палива або масла, провести випробування двигуна зробити будь-який необхідний ремонт, який у деяких випадках може передбачати повну заміну двигуна.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla Ілона Маска відкликає 9 537 електричних автомобілів моделей Model X та Model Y через дефекти з підвіскою та обшивкою даху.

Фото: Kia