Продажі нових легкових авто у листопаді скоротилися на 17% – експерти

У листопаді 2020 року в Україні придбали і зареєстрували 7,1 тис. нових легкових авто, що на 17% менше ніж у листопаді минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що у порівнянні з жовтнем у листопаді цього року реалізація нових легкових автомобілів впала на 16%. Найпопулярнішою маркою серед придбаних у листопаді нових легковиків стала Renault: у минулому місяці було зареєстровано 1173 машин цієї марки, що на третину менше, ніж у листопаді минулого року. На другому місці за популярністю опинилась Toyota (1136 реєстрацій; на 9% менше); на третьому – Kia, (509 реєстрацій; на 32% менше); на четвертому – Skoda (492 реєстрації; на 7% менше); на п'ятому – Mazda (290 реєстрацій; на 69% більше). Шосте місце посіли одразу дві марки Volkswagen та Peugeot – по 289 реєстрацій кожної у листопаді 2020 року. У порівнянні з листопадом минулого року продажі Volkswagen скоротилися на 50%, а реалізація легковиків Peugeot зросла на 12%.

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Також до ТОП -10 рейтингу марок увійшли: Hyundai (277 реєстрацій; на 37% менше, ніж в листопаді 2019 року); Ford (253 реєстрації; на 102% більше); Suzuki (252 реєстрації; на 1% більше); Mitsubishi (234 реєстрації; на 8% менше).

Найпопулярнішою моделлю минулого місяця став автомобіль Toyota RAV4 (532 реєстрації).

Всього з початку 2020 року свої перші реєстраційні номери в Україні отримали 75,6 тис. нових легкових автомобілів, що майже на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.