В Україні попит на вживані легкові авто у жовтні зріс у півтора раза

У жовтні 2020 року українці зареєстрували 38,8 тис. вживаних імпортних легкових автомобілів, що у півтора раза більше, ніж у жовтні 2019-го.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що у жовтні 2020 року в Україні було придбано 8,4 тисячі нових легкових авто, таким чином у жовтні вживаних авто було придбано в 5 разів більше, ніж нових. Частка авто віком до 5 років серед усіх придбаних у жовтні становила 30%, авто віком 6-10 років - також 30%, авто віком старше 10 років - 40%.

У жовтні серед придбаних вживаних авто частка автомобілів з бензиновиними двигунами становила 58%, дизельних авто - 29%, гібридів та електромобілів - 3%. Кожен десятий вживаний легковий автомобіль, придбаний у жовтні 2020 року, був зі встановленим газобалонним обладнанням.

Найпопулярнішою маркою серед вживаних легкових автомобілів у зазначений період стала Renault Megane - 2423 авто цієї марки українці зареєстрували у жовтні цього року. На другому місці за популярністю опинилась Volkswagen Passat - 2022 тис. реєстрацій вживаних авто у жовтні. Третє місце посіла марка Skoda Octavia - 1996 тис. реєстрації. На четвертому місці Volkswagen Golf - 1961 придбано у жовтні. П'яте місце посіла Ford Focus - 1474 авто.

Всього за січень-жовтні 2020 року в Україні було придбано 281,1 тис. вживаних імпортних легкових авто, це у 4,1 раза більше за кількість проданих у країні нових авто за той саме період.