Ринок нових легкових авто у жовтні впав на 6% - експерти

В Україні за жовтень 2020 року було придбано та зареєстровано 8,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% менше, ніж у жовтні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що у жовтні ринок нових легкових автомобілів продемонстрував найкращий результат з початку року - 8,4 тис. нових легкових автомобілів. За січень-жовтень 2020 року українці придбали і поставили на облік 68,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найпопулярнішою маркою серед придбаних у жовтні нових легкових автомобілів стала Renault. У жовтні 2020 року було зареєстровано 1431 машин цієї марки, що на 22% менше, ніж у жовтні минулого року.

Бестселером місяця став автомобіль Kia Sportage: українці зареєстрували 788 авто цієї моделі.

На другому місці за популярністю опинилась Toyota: 1365 реєстрацій авто цієї марки у жовтні, що на 11% більше, ніж у жовтні 2019 року. Третє місце посіла марка Kia, 830 авто якої зареєстровано у жовтні, таку ж кількість було зареєстровано у жовтні минулого року. На четвертому опинилась марка Skoda: 593 авто придбано у жовтні 2020 року (на 10% більше проти аналогічного періоду 2019 року). П'яте місце посіла марка Volkswagen – 536 авто придбано у жовтні, що на 11% менше, ніж за жовтень 2019 року.

Також у ТОП-10 ринку жовтня потрапили: Nissan – 399 шт. (-15% у порівнянні з жовтнем 2019); Peugeot – 339 шт. (+46%); Hyundai – 304 шт. (-34%); Ford – 228 шт. (+12%); Mercedes-Benz – 202 шт. (+21%).