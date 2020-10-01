Ринок нових легкових авто у вересні зріс на 6% - експерти

В Україні за вересень 2020 року було придбано та зареєстровано 7,6 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% більше, ніж у вересні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України(Укравтопром).

Зазначається, що порівняно з серпнем 2020 року реалізація нових легковиків у вересні зросла на 9%.

Найпопулярнішою маркою серед придбаних минулого місяця нових легкових автомобілів стала Toyota. У вересні 2020 року було зареєстровано 1353 машин цієї марки, що на 28% більше, ніж у вересні минулого року. Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV-4: українці зареєстрували 542 авто цієї моделі.

На другому місці за популярністю опинилась Renault: 994 реєстрацій авто цієї марки у вересні, що на 14% менше, ніж у вересні 2019 року. Третє місце посіла марка Volkswagen, 694 авто якої зареєстровано у вересні, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. На четвертому опинилась марка Кіа: 465 авто придбано у вересні 2020 року (на 25% менше проти аналогічного періоду 2019 року). П'яте місце посіла марка Nissan – 446 авто придбано у вересні, що на 28% більше, ніж за вересень 2019 року.

Також у ТОП-10 ринку вересня потрапили: Hyundai (410 шт., -14% у порівнянні із вереснем 2019 року); Skoda (404 шт., мінус 1 авто); Ford (242 шт., +54%); Suzuki (237 шт., -6%); Mazda – (233 шт., +30%).

Загалом за січень-вересень 2020 року українці придбали і поставили на облік близько 60 тис. нових легкових автомобілів, що на 2,6% менше ніж за аналогічний період минулого року.