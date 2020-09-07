В Україні попит на вживані легкові авто в серпні зріс на 35%
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).
Зазначається, що загалом частка вживаних іномарок становила 82% від усіх легкових автомобілів, зареєстрованих у серпні.
Найпопулярнішим вживаним легковим автомобілем, який українці зареєстрували у серпні, став Renault Megane - 1926 авто.
На другому місці за популярністю опинилась марка Volkswagen Passat - 1848 реєстрацій вживаних авто у серпні.
Третє місце посіла марка Skoda Octavia - 1672 реєстрації.
На четвертому місці опинились авто марки Volkswagen Golf,- 1526 шт. придбано у серпні.
П'яте місце посіла марка Ford Focus - 1244 авто.
Всього за січень-серпень 2020 року українську реєстрацію отримали майже 206,5 тис імпортних вживаних машин, що у 4 рази більше, ніж нових легкових авто за той самий період.