В Україні попит на вживані легкові авто в серпні зріс на 35%

У серпні 2020 року українці зареєстрували 32,8 тис. вживаних імпортних легкових автомобілів, що на 35% більше, ніж у серпні 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що загалом частка вживаних іномарок становила 82% від усіх легкових автомобілів, зареєстрованих у серпні.

Найпопулярнішим вживаним легковим автомобілем, який українці зареєстрували у серпні, став Renault Megane - 1926 авто.

На другому місці за популярністю опинилась марка Volkswagen Passat - 1848 реєстрацій вживаних авто у серпні.

Третє місце посіла марка Skoda Octavia - 1672 реєстрації.

На четвертому місці опинились авто марки Volkswagen Golf,- 1526 шт. придбано у серпні.

П'яте місце посіла марка Ford Focus - 1244 авто.

Всього за січень-серпень 2020 року українську реєстрацію отримали майже 206,5 тис імпортних вживаних машин, що у 4 рази більше, ніж нових легкових авто за той самий період.