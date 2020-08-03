Ринок нових легкових авто в Україні за місяць зріс на 10%

Українці в липні 2020 року придбали та зареєстрували 8,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 10% більше у порівнянні з липнем минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що найпопулярнішою маркою нових легкових автомобілів липня стала Renault. У липні 2020 року свої перші реєстраційні номери отримали 1440 машин цієї французької марки, що на 20% більше, ніж у липні минулого року. Бестселером місяця став автомобіль Renault Sandero, в активі якого 549 реєстрацій.

Друге місце у Toyota, липневий показник продажів якої збільшився на 10% до 1147 шт.

На третьому місці Skoda, що реалізувала за місяць – 457 машин, при цьому на третину відставши від свого торішнього результату.

Із 6-відсотковим падінням, у річному вимірі, четверту позицію зайняв Hyundai – 442 авто.

Замикає п’ятірку лідерів KIA – 429 авто (-28%).

До десятки найпопулярніших нових легкових авто липневого ринку також увійшли: Volkswagen – 361 шт. (+7%); Peugeot – 352 шт. (+113%); Suzuki – 351 шт. (+36%); Nissan – 332 шт. (-32%); Mazda – 279 шт. (+20%).

Усього в січні-липні 2020 року свої перші реєстраційні номери отримали 45,5 тис. нових легкових авто, що на 2% менше щодо аналогічного періоду минулого року.