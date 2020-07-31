Перші зарядні станції для електрокарів у центрі Києва з’являться під Нафтогазом

Паркувальні майданчики у центрі Києва почали облаштовувати зарядними станціями для електромобілів, перший - під Нафтогазом на вул. Б. Хмельницького, 6.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"Електромобілів у Києві стає дедалі більше, проте інфраструктура для них ще не достатньо розвинута. Київська міська влада спільно з НАК "Нафтогаз України" організовує перший пілотний проєкт із влаштування на вулично-дорожній мережі Києва електрозарядних станцій для електричних авто. Хочу запевнити, що місто буде сприяти розвитку екологічного транспорту. Зарядні станції почнемо встановлювати на паркувальних майданчиках у центральній частині міста, а згодом продовжимо і в усьому Києві", – повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

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За його словами, вже підписано меморандум між єдиним оператором з паркування транспортних засобів Києва – КП "Київтранспарксервіс" та НАК "Нафтогаз України" щодо співпраці. Концепція розвитку паркувального простору передбачає поступове облаштування місць для підзарядки електромобілів на паркувальних майданчиках, оскільки це стимулюватиме популярність екологічного транспорту.

Паркувальні майданчики в центрі Києва почали облаштовувати зарядними станціями для електромобілів / Фото: Офіційний портал Києва

"НАК "Нафтогаз України" дякує міській владі за небайдуже ставлення до екологічної ситуації в Києві та створення умов для сприяння розвитку електрозаправок. Наразі перші результати надихають Групу "Нафтогаз" на розширення мережі електрозарядних станцій у Києві", – повідомив керівник проєкту WeEnergy НАК "Нафтогаз України" Сергій Овчаренко.

Планується, що до кінця року на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" облаштують 20 електрозарядних станцій.