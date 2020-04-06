В Україні ринок електромобілів зріс на третину

У березні 2020 року українську реєстрацію отримали 409 електромобілів, на третину більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".

"Незважаючи на березневий спад, ринок електромобілів зріс на третину. У березні поточного року українську реєстрацію отримали 409 транспортних засобів, що працюють виключно на електротязі", - повідомляє Укравтопром.

Зокрема, було зареєстровано 386 легкових електромобілів і 23– комерційних. Серед них було зареєстровано лише 53 нових електромобілів (на 36% більше, ніж у березні 2019 року)

Втім, відносно березня минулого року кількість реєстрацій легкових електромобілів знизилася на 16%, а комерційних – майже на 40%.

"Таке падіння реєстрацій на ринку електромобілів пов’язано з тим, що його левову частку формують старі автомобілі, ввезені з-за кордону, постановка на облік яких в середині минулого місяця, в зв’язку з карантином, була припинена", - пояснили в Укравтопромі.

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Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf. За минулий місяць 129 автомобілів цієї моделі (всі вживані) отримали українські номери. На другому місці Tesla Model S – 47 реєстрацій. З цієї кількості лише один автомобіль був новим. Третім за популярністю у березні став електромобіль TESLA Model 3 (зареєстровано 32 авто; всі вживані).

Всього, за підсумками першого кварталу 2020 року в Україні розмитнили і зареєстрували 1,7 тис. автомобілів на електротязі, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.