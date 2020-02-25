Вокзали України обладнають зарядними станціями для електромобілів

Обладнання залізничних вокзалів України зарядними станціями для електромобілів почалося з Центрального вокзалу Києва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

“На Центральному залізничному вокзалі Києва запрацювала зарядна станція для електромобілів. Згодом таке устаткування планується встановити й на інших вокзалах країни”, - йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів – крок, який дозволить збільшити кількість українців, які користуються електромобілями.

Як повідомлялося, згідно із даними Федерації роботодавців автомобільної галузі, за 2019 рік в Україні біло зареєстровано 7700 електромобілів, що на 39% більше, ніж за 2018 рік.