Торік транспортна галузь продемонструвала зростання - Мінінфраструктури

Транспортна галузь України у 2019 році продемонструвала позитивну динаміку порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"У 2019 році показники транспортної галузі продемонстрували позитивну динаміку", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадують, що в українських портах за 2019 рік на 18% зросла перевалка вантажів, встановлено десятирічний рекорд вантажопереробки – 160 млн тонн вантажів; на 19% зросла переробка контейнерних вантажів - перероблено 1 млн TEU (20-футових контейнерів).

"Річкові перевезення по річці Дніпро збільшились на 20% у порівнянні з 2018 роком. Майже на 2 млн тонн більше вантажів перевезено, отже, на два мільйони тонн зменшилось навантаження на українські дороги. Кожен 1 млн тонн, переведений на річку, дозволяє заощадити 1 млрд гривень на ремонті доріг упродовж 4 років", - додають у Мінінфраструктури .

Також зазначається, що у 2019 році зросли обсяги експортних перевезень вантажів залізницею. Експортні перевезення зернових збільшились на 30% проти 2018 року, залізної і марганцевої руди – на 10%. 26 нових контейнерних поїздів перевезли на 70% більше контейнерних одиниць, ніж у 2018 році.

У міністерстві наголосили, що пасажиропотік через аеропорти України демонструє одну з найкращих динамік зростання у ЄС. Пасажиропотоки через аеропорти України зросли на 18,4% та досягли позначки 24,334 млн осіб.

Зростання кількості пасажирів порівняно з 2018 роком спостерігалося в таких аеропортах: "Харків" - на 39,4%, "Львів" - на 38,8%, "Бориспіль" - на 21,1%, "Дніпропетровськ" – на 13,2%, "Одеса" - на 17,1% та "Запоріжжя" - на 8,4%. Крім того, на 7% більше проти минулого року збільшилися перевезення пасажирів на внутрішніх авіарейсах.

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Як повідомляв Укрінформ, серед здобутків 2018 року Міністерство інфраструктури називало те, що в Україні запрацював Дорожній фонд. 23,8 млрд гривень було спрямовано на відновлення доріг державного значення; відремонтовано рекордні 3 800 км автошляхів.

Пасажиропотік аеропортів України у 2018 році вперше в історії перевищив 20 млн осіб і сягнув 20,55 млн осіб, що на 25% перевищило показник попереднього року.

Частка авіакомпаній-лоукостів у міжнародному сполученні збільшилася до рекордних 30%.