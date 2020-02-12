Мінінфраструктури назвало найпунктуальніші авіакомпанії січня

Українські авіакомпанії в січні 2020 року виконали без запізнень 85,9% рейсів із українських аеропортів, іноземні – 86,6%.

Про це свідчить рейтинг пунктуальності, який оприлюднено на сайті Міністерства інфраструктури України.

"85,9% рейсів українських та 86,6% іноземних авіакомпаній виконано вчасно", – йдеться в повідомленні.

Серед українських авіаперевізників найпунктуальнішими були авіакомпанії "Мотор-Січ" (93,4% рейсів виконано вчасно), "Міжнародні авіалінії України" (91%), "Роза вітрів" (88,4%), "ЯнЕір" (80%).

Серед іноземних дві авіакомпанії виконали 100% рейсів вчасно: Alitalia, Georgian Airways, Scandinavian Airlines, Aegean Airlines.

Загалом, за даними Мінінфраструктури, в січні вітчизняні авіакомпанії з аеропортів України здійснили 3 378 рейсів, іноземні – 2 968.

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Як повідомлялося, вітчизняні авіакомпанії у грудні 2019 року виконали без запізнень 85,2% рейсів із українських аеропортів, іноземні – 78%.