Мінінфраструктури назвало найпунктуальніші авіакомпанії січня
Про це свідчить рейтинг пунктуальності, який оприлюднено на сайті Міністерства інфраструктури України.
"85,9% рейсів українських та 86,6% іноземних авіакомпаній виконано вчасно", – йдеться в повідомленні.
Серед українських авіаперевізників найпунктуальнішими були авіакомпанії "Мотор-Січ" (93,4% рейсів виконано вчасно), "Міжнародні авіалінії України" (91%), "Роза вітрів" (88,4%), "ЯнЕір" (80%).
Серед іноземних дві авіакомпанії виконали 100% рейсів вчасно: Alitalia, Georgian Airways, Scandinavian Airlines, Aegean Airlines.
Загалом, за даними Мінінфраструктури, в січні вітчизняні авіакомпанії з аеропортів України здійснили 3 378 рейсів, іноземні – 2 968.
Як повідомлялося, вітчизняні авіакомпанії у грудні 2019 року виконали без запізнень 85,2% рейсів із українських аеропортів, іноземні – 78%.