Air Serbia влітку розпочне літати зі Львова до Белграда

Авіакомпанія Air Serbia з 5 червня здійснюватиме чотири рейси на тиждень зі Львова до Белграда.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".

"Авіакомпанія Air Serbia з 5 червня 2020 відкриває новий напрямок за маршрутом Львів - Белград чотири рази на тиждень у понеділок, середу, суботу та неділю", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Air Serbia виконуватиме нічні рейси, пропонуючи пасажирам стикування до багатьох міст Європи.

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2019 року Air Serbia відновила припинений у 2016-му регулярний авіазв'язок між Києвом та Белградом.