SkyUp цьогоріч планує відкрити 30 нових рейсів

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у 2020 році планує відкрити більше 30 нових рейсів до Італії, Греції, Португалії, Іспанії, Ізраїлю, Болгарії, Грузії та Кіпру.

Про це йдеться у звіті, який надала Укрінформу пресслужба авіакомпанії.

“Уже навесні-влітку географія польотів почне розширятися за рахунок більше 30 нових напрямків із Києва та регіонів — до Італії (Рим, Болонья, Бергамо, Ламеція-Терме, Неаполь, Барі, Піза, Ріміні), Греції (Закіф, Корфу, Іракліон), Португалії (Лісабон), Іспанії (Барселона), Ізраїлю (Тель-Авів), Болгарії (Бургас), Грузії (Батумі, Тбілісі), Кіпру (Ларнака), - йдеться у повідомленні.

Також у 2020 році компанія планує поповнити свій авіапарк двома літаками Boeing.

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Як повідомлялося, українська авіакомпанія SkyUp Airlines створена у червні 2017 року, перший політ здійснила 21 травня 2018 року. Парк авіакомпанії складається з шести середньомагістральних літаків Boeing 737-800 NG (189 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG (149 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-900 ER (215 місць).

У 2019 році компанія SkyUp відкрила близько 40 нових напрямків. Наразі SkyUp літає до Італії, Франції, Іспанії, Греції, Португалії, Хорватії, Чорногорії, Чехії, Австрії, Албанії, Грузії. Вірменії, Єгипту, Ізраїлю та Шрі-Ланки.

Також авіаперевізник здійснює рейси між Києвом, Запоріжжям, Одесою, Харковом і Львовом.