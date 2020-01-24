SkyUp анонсував відкриття рейсів до островів Греції

SkyUp анонсував відкриття рейсів до островів Греції

Укрінформ
Український лоукостер SkyUp запускає рейси до грецьких островів.

Про це авіаперевізник написав на своїй сторінці у Facebook.

«Корфу, Крит та Закінтос. Ось три головних слова для вашого великого грецького літа. Адже сьогодні стартує продаж квитків SkyUp до островів Греції з Києва та регіонів», - йдеться у пості.

Рейси виконуватимуться з аеропорту Київ, Харків, Львів, Одеса та Запоріжжя.

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Як повідомлялось, з 1 лютого 2020 року через закриття повітряного простору над Іраном та Іраком SkyUp призупинить виконання регулярних рейсів до ОАЕ із Запоріжжя, Львова та Харкова.

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