SkyUp анонсував відкриття рейсів до островів Греції
Укрінформ
Український лоукостер SkyUp запускає рейси до грецьких островів.
Про це авіаперевізник написав на своїй сторінці у Facebook.
«Корфу, Крит та Закінтос. Ось три головних слова для вашого великого грецького літа. Адже сьогодні стартує продаж квитків SkyUp до островів Греції з Києва та регіонів», - йдеться у пості.
Рейси виконуватимуться з аеропорту Київ, Харків, Львів, Одеса та Запоріжжя.
Як повідомлялось, з 1 лютого 2020 року через закриття повітряного простору над Іраном та Іраком SkyUp призупинить виконання регулярних рейсів до ОАЕ із Запоріжжя, Львова та Харкова.