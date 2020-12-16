Кашляє і чхає: фіни створили робоголову для дослідження COVID-19

Фінський Державний технічний науково-дослідний центр VTT, Університет Тампере і Відомство охорони здоров'я і соціального розвитку THL в рамках спільного проєкту займаються дослідженням механізмів поширення коронавірусу, а також методів зменшення ризику зараження.

Як передає Урінформ, про це повідомляє Yle.

Спеціально для досліджень була розроблена штучна людська голова, яка при диханні, кашлі і чханні утворює краплі та аерозолі.

Для дослідження більш придатний робот, ніж людина, оскільки у робота точно визначені розміри крапель і їх поширення повітрям. Також, за необхідності, досвід можна повторити.

Дослідження кашлю робота допомагає встановити, як маски і повітроочисні фільтри впливають на поширення крапель. Так, наприклад, вже встановлено, що маска зменшує дистанцію поширення хмари крапель при кашлі.

Організація Business Finland виділила на проєкт 300 000 євро. Для виведення робота на міжнародний ринок до проєкту планується залучити фінські компанії. Учасники проєкт вважають, що робот може бути корисний у разі виникнення нових пандемій.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня у світі зареєстровано 74 006 646 випадків коронавірусу, зокрема 1 645 774 - летальні, одужали 51 980 612 осіб.

Фото: Liisa Mäkinen