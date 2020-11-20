Чотири кінцівки з інструментами та ендоскопом: в Японії хірургам допомагає робот

Японська компанія Kawasaki Heavy Industries представила робота-помічника хірурга «Хіноторі».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Новий асистент хірурга від Kawasaki під назвою «Хіноторі», має чотири кінцівки, оснащені різними інструментами і камерою-ендоскопом.

Ці чотири кінцівки можуть діяти, подібно до людських пальців. Робот був розроблений спільно з одним з виробників медичних приладів.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії, компанія Kawasaki стала першим вітчизняним виробником, який отримав схвалення уряду на виробництво і продаж роботів-помічників хірурга.

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Зазначається, що представники Kawasaki мають намір посилити свою присутність на ринку високоточної робототехніки, щоб зміцнити фінансовий оборот. За підсумками першого півріччя поточного фінансового року компанія зафіксувала чисті збитки.

Як повідомляв Укрінформ, японський суперкомп'ютер «Фугаку» знову був визнаний найшвидшим у світі.