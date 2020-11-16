У США створили імплант для моніторингу серця з аритмією та інфарктом
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Х’юстонського університету.
Кунцзян Ю, доцент кафедри машинобудування Х’юстонського університету та автор статті, зазначив, що цей пристрій — перший винахід у царині біоелектроніки, повністю створений на основі гумових матеріалів. Завдяки цьому патч не має проблеми попередніх серцевих імплантів, яка полягала у несумісності жорстких електронних матеріалів із серцевою м’язовою тканиною.
«Людям, які мають серцеву аритмію або інфаркт, необхідно швидко виявити, що сталося із серцем, і цей пристрій здатен це зробити», — сказав він.
Видання зазначає, що крім можливості одночасного збору інформації з різних ділянок серця, пристрій може живитися енергією від серцебиття і працювати без зовнішнього джерела живлення. Дослідники повідомили, що завдяки цій функції пристрій не тільки відстежує дані для діагностики та моніторингу, а й здатен здійснювати терапевтичні процедури, зокрема електростимуляцію та термічну абляцію, яка сприяє загоєнню ран.
Біоелектронний патч створений на основі матеріалу з механічними властивостями, що імітують серцеву м’язову тканину. Це дозволяє досягти тісного контакту із серцем та зменшити ризик пошкодження серцевого м’язу імплантом.