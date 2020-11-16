У США створили імплант для моніторингу серця з аритмією та інфарктом

Американські дослідники з університету Х’юстона створили патч, повністю виготовлений із гумової електроніки, який можна розміщувати безпосередньо на серці для збору даних про електрофізіологічну активність, серцебиття та інші показники.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Х’юстонського університету.

Кунцзян Ю, доцент кафедри машинобудування Х’юстонського університету та автор статті, зазначив, що цей пристрій — перший винахід у царині біоелектроніки, повністю створений на основі гумових матеріалів. Завдяки цьому патч не має проблеми попередніх серцевих імплантів, яка полягала у несумісності жорстких електронних матеріалів із серцевою м’язовою тканиною.

«Людям, які мають серцеву аритмію або інфаркт, необхідно швидко виявити, що сталося із серцем, і цей пристрій здатен це зробити», — сказав він.

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Видання зазначає, що крім можливості одночасного збору інформації з різних ділянок серця, пристрій може живитися енергією від серцебиття і працювати без зовнішнього джерела живлення. Дослідники повідомили, що завдяки цій функції пристрій не тільки відстежує дані для діагностики та моніторингу, а й здатен здійснювати терапевтичні процедури, зокрема електростимуляцію та термічну абляцію, яка сприяє загоєнню ран.

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Біоелектронний патч створений на основі матеріалу з механічними властивостями, що імітують серцеву м’язову тканину. Це дозволяє досягти тісного контакту із серцем та зменшити ризик пошкодження серцевого м’язу імплантом.