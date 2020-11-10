Китайські вчені знайшли незвичайний рецепт довголіття

Науковці вважають, що рецепт довголіття може бути пов'язаний з вживанням прянощів або гострої їжі.

Участь в ньому взяли участь майже півмільйона жителів КНР . Їх вік становив 30-79 років. Фахівці, зокрема, звернули увагу на раціон харчування випробовуваних. Був виявлений ​​прямий взаємозв'язок між здоров'ям і вживанням пряної або гострої їжі.

Люди, які їли її шість-сім днів на тиждень, мали на 14% менший ризик померти порівняно з тими, хто вживав таку їжу менше одного разу на тиждень. Любителі гострих страв рідше стикалися з серцевими та онкологічними захворюваннями, а також з проблемами дихальних шляхів. Самі вчені звернули увагу на перець чилі, присутній майже в усіх китайських гострих стравах. Справа в тому, що він містить алкалоїд капсаїцин, який має протизапальні властивості.

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Говорити про універсальні якості пряної і гострої їжі рано, оскільки здоров'я людей може бути пов'язано не стільки з самою їжею, скільки з соціально-економічними факторами. Так що дослідження в цій сфері ще триватимуть.

Вчені все частіше говорять про взаємозв'язок довголіття і того, що людина їсть. Нещодавно, зокрема, фахівці Гарвардського університету припустили, що рецепт довголіття може критися у вживанні риби і морепродуктів. Експеримент показав, що люди похилого віку, в раціон яких входили приготовані з них страви, мали краще здоров'я і жили в середньому на 2,2 роки довше за інших.