Університети мають розвивати екосистему інновацій та освіти протягом життя - експерти

Дані із США та країн Європи свідчать, що під час кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, ймовірність втратити роботу була найвищою у галузях, далеких від цифровізації.

На цьому наголосив доцент з підприємництва та інновацій у Бізнес-школі Хенлі, Університет Редінга (Велика Британія), доктор Максим Беліцький під час міжнародного експертного круглого столу на тему «Цифрова економіка – платформа спільного майбутнього», що відбувся в Укрінформі.

“Ймовірність втратити роботу під час коронакризи була нульовою, якщо люди могли користуватися цифровими технологіями, цифровою інфраструктурою. Освітяни та уряди країн можуть допомогти їм користуватися ними, приватний бізнес теж”, — заявив Беліцький.

За його словами, у Великій Британії працює державна програма розвитку цифрових спроможностей для малого бізнесу. "На її сайті є багато порад, як набути цифрових навичок, можливість звернутися по допомогу до ментора, який консультуватиме з цих питань. Працює безкоштовна телефонна "гаряча" лінія, де розкажуть, як вести бізнес онлайн, як виконувати більше завдань онлайн. Це внесок уряду до цифрового лідерства”, — зазначив експерт.

Водночас модератор круглого столу, менеджер із зв’язків із громадськістю компанії “ХУАВЕЙ УКРАЇНА” Аліна Севастюк наголосила: щоб залишатися конкурентоспроможними і розуміти цифрове майбутнє, молодим талантам і досвіченим керівникам державного та приватного секторів слід здобувати нові знання "і про цифрову економіку, і про технологічні тренди".

За її словами, особливо важливою зараз стає питання освіти впродовж усього життя та партнерство бізнесу й університетів. Наприклад, у Великій Британії Бізнес-школа Хенлі (Henley Business School) співпрацює з компанією Huawei і створює інноваційної програми цифрового лідерства та розвитку талантів для глобальних операторів зв’язку та інших компаній. Бізнес-школа представляє своє бачення розвитку лідерства, управління, цифрової трансформації. Зі свого боку компанія Huawei ділиться глобальним і галузевим досвідом цифрової трансформації, набутим завдяки партнерству з провідними світовими постачальниками рішень у сфері ІКТ у 170 країнах.

У цьому контексті начальник відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського Ольга Демиденко висловила переконання, що сучасний університет має бути не просто освітнім закладом, а цілою екосистемою, в якій важливо забезпечити рівні можливості для всіх.

”Сучасний університет — це інклюзивний освітній простір, в якій існує синергія науки, освіти, інновацій, бізнесу, завдяки якій всі можуть вільно пересуватись, навчатись, розвиватись, спілкуватись, розвивати навички підприємництва у цифровому світі. Значну роль в цій екосистемі відіграють бібліотеки”, — підкреслила Демиденко.

За словами експерта з питань освіти та інновацій Українського інституту майбутнього Миколи Скиби, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій створив нову якість світу. ”З’являються нові можливості вирішувати складні питання і знаходити рішення у зв’язку з новими викликами. Україні варто проактивно визначити своє місце і роль у глобальних альянсах. І ключовими каналами тут є університети, бізнес-школи, екосистема інновацій за участю академічних центрів, підприємців, корпорацій і венчурного капіталу”, — зазначив він.

Проректор Київського національного університету Лариса Антонюк оголосила про створення ініціативи “Глобальна дослідницька мережа цифрової економіки“. Ця мережа єднає представників наукових, освітніх, державних, комерційних та громадських організацій на основі таких принципів, як відкритість, інноваційність, зацікавленість, незалежність, практична цінність, інклюзивність, практична спрямованість на досягнення Цілей сталого розвитку ООН.

Міжнародний круглий стіл проводився в межах дослідницького проєкту «Цифрова економіка, вплив ІКТ на людський капітал та формування компетентностей майбутнього», який ініційовано «Хуавей Україна» та здійснюється спільно з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана.

Основою обговорення стало дослідження, опубліковане у 2020 році консалтинговою компанією Arthur D. Little та Huawei під назвою “Think digital. Think archetype. Your digital economy model”.