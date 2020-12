Цифрова економіка: КНЕУ разом з партнерами реалізує дослідницький проєкт

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за ініціативи компанії “ХУАВЕЙ УКРАЇНА” реалізує дослідницький проєкт “Цифрова економіка, вплив інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на людський капітал та формування компетентностей майбутнього“.

Про це повідомила проректор з наукової роботи, директор Інституту вищої освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Лариса Антонюк під час міжнародного експертного круглого столу на тему «Цифрова економіка – платформа спільного майбутнього», що відбувся в Укрінформі.

Цей дослідницький проєкт відбувається у співпраці з Інститутом цифрової трансформації та за підтримки Українського інституту майбутнього.

“Наше спільне дослідження “Цифрова економіка, вплив інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на людський капітал та формування компетентностей майбутнього“ базується на найефективнішій моделі взаємодії університетів, влади та бізнесу, відомій у світі як “потрійна спіраль”, — зазначила вона.

За словами Антонюк, мета дослідницького проєкту — комплексний аналіз сучасних трендів розвитку економіки, перспектив конкурентного позиціонування й інтеграції України до світового ланцюжка доданої вартості у цифровому світі. Також дослідників цікавлять вплив ІКТ на моделі соціально-економічного розвитку, ринок праці, навички та якість життя. В основі дослідження три головні компоненти: систематизація трендів, вивчення кращих світових практик у розбудові цифрової економіки, їхній вплив на трансформацію ринку праці та формування навичок майбутнього.

Антонюк наголосила на комплексності дослідницького проєкту: “В рамках цього спільного проєкту ми ініціювали загальнонаціональне опитування, публічне обговорення моделі цифрової економіки для України, фокус-групи, круглі столи, конкурс науково-дослідницьких робіт, обмін досвідом з дослідниками з різних країн для розробки дорожньої карти розвитку цифрової економіки з відповідним інструментарієм та механізмами її стимулювання, щоб посилити міжнародну конкурентоспроможність України.“

Вона запросила всіх зацікавлених у темі “Цифрова економіка“ долучитися до нової ініціативи “Глобальна дослідницька мережа цифрової економіки“. ”Мета її створення — вивчення впливу цифрової економіки та цифрових компетентностей на сталий розвиток, інклюзивне зростання та конкурентоспроможність людини, компанії, регіонів та країн”, — повідомила Антонюк. Ця мережа єднає представників наукових, освітніх, державних, комерційних та громадських організацій на основі таких принципів, як відкритість, інноваційність, зацікавленість, незалежність, практична цінність, інклюзивність, врахування Цілей сталого розвитку ООН.

«Цифрова економіка створює нові можливості для всіх, рівні можливості на основі спільних цінностей заради спільного майбутнього», — наголосила модераторка круглого столу «Цифрова економіка – платформа спільного майбутнього», менеджер зі зв’язків з громадськістю “ХУАВЕЙ УКРАЇНА” Аліна Севастюк.

Учасниця заходу, засновниця Інституту цифрової трансформації, який є партнером цього дослідницького проєкту, кандидат економічних наук Надія Васильєва відзначила, що важливо залучати громадян у публічний діалог про цифрову економіку, а не лише експертів. За її словами, в Україні актуальними є дослідження моделі цифрової економіки для України та покроковий план дій, а також опитування різних верств населення для покращення обізнаності про технологічні тренди, інклюзивне залучення громадян у розвиток цифрової економіки та аналізу, як опитувані бачать власне майбутнє у цифровому світі.

«Партнерство у професійній спільноті дослідників цифрової економіки, яке створено в рамках цього дослідницького проєкту, репрезентативне інклюзивне опитування різних верств населення, залучення консультантів з інших країн для аналізу політик для розвитку цифрової економіки — це запорука успіху нашої спільної роботи та втілення в життя напрацювань у майбутньому», — зауважила вона.

Основою обговорення цифрової економіки під час круглого столу «Цифрова економіка – платформа спільного майбутнього» 2 грудня стало дослідження, опубліковане у 2020 році консалтинговою компанією Arthur D. Little та Huawei під назвою «Think digital. Think archetype. Your digital economy model». Це дослідження, своєю чергою, стало методологічним підґрунтям для нового дослідницького проєкту в Україні «Цифрова економіка, вплив ІКТ на людський капітал та формування компетентностей майбутнього». Це дослідження зараз здійснює Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за ініціативи «ХУАВЕЙ УКРАЇНА» та в партнерстві з Інститутом цифрової трансформації та Українського інституту майбутнього.