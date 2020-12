Україна може стати центром інновацій у найближчі роки - експерт

Сильні позиції України на шляху розвитку цифрової економіки продемонструвало дослідження консалтингової компанії Arthur D. Little та Huawei про 7 моделей цифрової економіки під назвою «Think digital. Think archetype. Your digital economy model».

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Дядюра під час міжнародного експертного круглого столу «Цифрова економіка – платформа спільного майбутнього» в Укрінформі. “Тема цифрової економіки є надзвичайно важливою, їй приділяється величезна увага в усьому світі в останні роки. Ми займаємо передові позиції. Матеріали презентованого дослідження яскраво свідчать, що Україна серед країн, які є “сервісними центрами”, є не новачком, не споживачем, а на гідній позиції”, - наголосив Дядюра. Він звернув увагу, що 2 грудня 2020 року уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні. Учасниця заходу, засновниця Інституту цифрової трансформації, кандидат економічних наук Надія Васильєва зазначила, що саме зараз в економічну кризу важливими складовими успіху є національна трансформація на рівні держави та активна роль держави у спільному пошуку рішень для забезпечення інклюзивності в сучасній освіті, сучасної інфраструктури, нового сучасного законодавства з урахуванням нових бізнес-моделей. Читайте також: Важливо об’єднати зусилля для розвитку цифрової економіки – експерт «Сучасна цифрова економіка світу - це економіка платформ. Окремі економічні суб'єкти й навіть окремі бізнес-спільноти не зможуть забезпечити швидкого переходу та потужного прориву, який потребує Україна. Країна може стати центром інновацій у найближчі роки, для цього потрібно створити потужну екосистему», - зауважила вона. Модератор круглого столу, менеджер зі зв’язків з громадськістю «Хуавей Україна» Аліна Севастюк наголосила, що обговорення під час круглого столу свідчить про актуальність досліджень про цифрову економіку та новоствореної мережі дослідників цифрової економіки на основі спільних цінностей заради спільного майбутнього. Ця мережа діє з 2020 року за принципами відкритих інноваційних екосистем з метою міжнародного обміну досвідом та спільної розробки практичних рекомендацій щодо розвитку цифрової економіки. Основою обговорення цифрової економіки під час круглого столу стало дослідження, опубліковане у 2020 році консалтинговою компанією Arthur D. Little та Huawei під назвою «Think digital. Think archetype. Your digital economy model». Це дослідження, своєю чергою, стало методологічним підґрунтям для нового дослідницького проєкту в Україні «Цифрова економіка, вплив ІКТ на людський капітал та формування компетентностей майбутнього», яке зараз здійснює Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за ініціативи «Хуавей Україна» та в партнерстві з Інститутом цифрової трансформації та Українського інституту майбутнього.