Україна може стати центром інновацій у найближчі роки - експерт
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Дядюра під час міжнародного експертного круглого столу «Цифрова економіка – платформа спільного майбутнього» в Укрінформі.
“Тема цифрової економіки є надзвичайно важливою, їй приділяється величезна увага в усьому світі в останні роки. Ми займаємо передові позиції. Матеріали презентованого дослідження яскраво свідчать, що Україна серед країн, які є “сервісними центрами”, є не новачком, не споживачем, а на гідній позиції”, - наголосив Дядюра.
Він звернув увагу, що 2 грудня 2020 року уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні.
Учасниця заходу, засновниця Інституту цифрової трансформації, кандидат економічних наук Надія Васильєва зазначила, що саме зараз в економічну кризу важливими складовими успіху є національна трансформація на рівні держави та активна роль держави у спільному пошуку рішень для забезпечення інклюзивності в сучасній освіті, сучасної інфраструктури, нового сучасного законодавства з урахуванням нових бізнес-моделей.
«Сучасна цифрова економіка світу - це економіка платформ. Окремі економічні суб'єкти й навіть окремі бізнес-спільноти не зможуть забезпечити швидкого переходу та потужного прориву, який потребує Україна. Країна може стати центром інновацій у найближчі роки, для цього потрібно створити потужну екосистему», - зауважила вона.
Основою обговорення цифрової економіки під час круглого столу стало дослідження, опубліковане у 2020 році консалтинговою компанією Arthur D. Little та Huawei під назвою «Think digital. Think archetype. Your digital economy model». Це дослідження, своєю чергою, стало методологічним підґрунтям для нового дослідницького проєкту в Україні «Цифрова економіка, вплив ІКТ на людський капітал та формування компетентностей майбутнього», яке зараз здійснює Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за ініціативи «Хуавей Україна» та в партнерстві з Інститутом цифрової трансформації та Українського інституту майбутнього.