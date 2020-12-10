Важливо об’єднати зусилля для розвитку цифрової економіки – експерт

У розвитку цифрової економіки будь-якої країни важливу роль відіграють інноваційні екосистеми та кластери у регіонах

Розроблений Асоціацією підприємств промислової автоматизації проєкт національної стратегії Індустрії 4.0 сприятиме переходу традиційної економіки до цифрового формату і розвитку регіонів, заявив генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України, співкоординатор платформи Industry4Ukraine Олександр Юрчак під час круглого столу на тему «Цифрова економіка – платформа спільного майбутнього» в Укрінформі.

«Бізнес досить активний, і нашою асоціацією була розроблена національна стратегія Індустрія 4.0 (передана на розгляд Кабміну - ред.), яка має шість напрямків. Цього року вже розроблено проєкт національної програми кластерного розвитку, впроваджуються пілотні проєкти для розвитку інноваційної екосистеми у 5 регіонах. Ці пілотні проєкти ми виконуємо спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України за методикою смартспеціалізації в регіонах.», - зазначив Юрчак.

За словами експерта, українська економіка має великий цифровий потенціал, але наразі передові місця на світовому ринку вона займає лише за деякими показниками щодо інформаційно-комунікаційних технологій завдяки окремим розробникам високотехнологічних продуктів. Рішення, на його думку, в першу чергу, полягає в капітальних інвестиціях в екосистему, для яких потрібна відповідна державна політика.

Круглий стіл, організований компанією «Хуавей Україна», був присвячений розробці моделі цифрової економіки для України з урахуванням міжнародного досвіду. Під час заходу було анонсовано дослідницький проєкт “Цифрова економіка, вплив ІКТ на людський капітал та формування компетентностей майбутнього», який проводить КНЕУ ім. Гетьмана за ініціативи «Хуавей Україна» у партнерстві з Інститутом цифрової трансформації та за підтримки Українського інституту майбутнього.

Асоціація підприємств промислової автоматизації України – єдина професійна бізнес-асоціація країни, що об’єднує гравців промислових систем автоматичного керування всіх категорій (інтегратори, постачальники обладнання, дистриб’ютори, замовники тощо). Проєкт національної стратегії Індустрії 4.0, розроблений групою експертів від АППАУ та руху Індустрія 4.0, вийшов в грудні 2018 року, він перебуває на розгляді в КМУ та доступний для експертного обговорення. Документ, зокрема, визначає, що Україна може бути як мінімум регіональним лідером у сфері складних та наукоємних інженерних послуг. Для внутрішнього ринку Індустрія 4.0 має стати каталізатором зростання промисловості.