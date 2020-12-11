В Японії тестують пристрій для COVID-дезінфекції багажних візків

В японському міжнародному аеропорту Кансай почали тестувати пристрій, який дезінфікує візки для багажу, щоб запобігти розповсюдженню COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Для дезінфекції використовується ультрафіолетове випромінювання. Пристрій може дезінфікувати 10 візків для багажу одночасно за 90 секунд.

Пасажири зможуть побачити, коли востаннє багажний візок дезінфікували, просканувавши QR-код, який знаходиться на самому візку.

В ході тестового періоду, який триватиме до березня, будуть використані близько 1200 багажних візків.

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В аеропорту сподіваються, що цей пристрій зможе допомогти пасажирам почувати себе більш безпечно на тлі пандемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 грудня у світі зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу. 49 148 966 осіб одужали, 1 588 438 - померли.

Фото: Kyodo