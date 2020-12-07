Panasonic почне тестувати доставку їжі роботами

Японська компанія Panasonic у лютому розпочне поблизу Токіо тестування доставок продуктів із магазинів автономними роботами на тлі пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що Panasonic вже проводить першу фазу тестування, яке триватиме до кінця грудня та під час якої робот їздить по публічній дорозі у місті поблизу Фуджасави.

Під час другої фази робот привозитиме додому продукти, які користувачі купуватимуть у магазинах. Ця фаза триватиме з лютого до квітня.

У компанії додали, що робот може самостійно об’їжджати перепони, проте йому все «допомагатимуть» оператори у ситуаціях, коли самосійне «водіння» буде неможливим.

Робот зможе перевозити вантажі з максимальною швидкістю до 4 км за годину.

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Як повідомляв Укрінформ, японська компанія поштового зв’язку Japan Post Co. показала робота DeliRo, який самостійно може виконувати роль листоноші для мінімізації людського контакту на тлі пандемії коронавірусу в країні.

Фото: Kyodo