Amazon запустила онлайн-продаж ліків

Компанія Amazon запустила власну систему онлайн-продажу й доставки медикаментів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Учасники Amazon Prime мають право на безкоштовну дводенну доставку та знижки до 80% на звичайні ліки та 40% на спеціально призначені фірмові препарати.

Клієнти повинні надати деякі основні відомості про стан здоров’я, наприклад, чи вагітні вони, а також повідомити дату народження, стать та дані страхування.

Віце-президент Amazon Pharmacy заявив, що сподівається вдосконалити фармацевтичну галузь, яка «може бути незручною та заплутаною».

«Ми працюємо, щоб перемогти труднощі, щоб кожен, хто потребує рецепта, міг зрозуміти наявні варіанти, оформити замовлення за найнижчою доступною ціною та швидко отримати ліки», - сказав він.

Передбачається, що лікарі можуть надсилати рецепти безпосередньо в аптеку Amazon Pharmacy, яка зараз доступна лише в США, або ж пацієнти можуть вимагати переказу у наявного продавця.

Компанія Amazon, яка придбала Інтернет-аптеки Pillpack у 2018 році за 753 млн доларів, заявила, що дані про стан здоров'я клієнтів не будуть передаватися рекламодавцям без дозволу.

Колишній керівник Amazon Джеймс Томсон з цього приводу заявив, що «міг уявити», що Amazon пропонуватиме обладнання для тренажерних залів, конкретні продовольчі товари чи інші продукти на основі даних про стан здоров'я конкретного клієнта.

Як раніше передавав Укрінформ, власник компанії Amazon і найбагатша людина у світі Джефф Безос пожертвував 791 мільйон доларів США 16 організаціям, що борються з наслідками зміни клімату у світі.

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