Стрімінгові платформи: в Україні обрали IT-шників, які поїдуть на стажування до Кремнієвої долини

За підсумками проведення в Україні IT-чемпіонату DEV Challenge, вперше визначено найкращих українських розробників технологій для онлайн-кінотеатру - Cinema Tech, які поїдуть на стажування до Кремнієвої долини.

Про це Укрінформу повідомили в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV, який, за підтримки Міністерства цифрової трансформації, виступив ініціатором запровадження категорії Cinema Tech у рамках чемпіонату.

Зазначається, що до Кремнієвої долини поїде Дар’я Поліщук, яка перемогла у номінації Product Design (UX). Вона запропонувала рішення, яке допомагає глядачеві більш цікаво проводити час на стрімінговій платформі за допомогою додавання соціальної складової. На стажування також поїде Дмитро Бойчук, який зайняв перше місце у номінації App design (UI) в категорії hard. Він створив найкраще рішення нового візуального стилю для мобільного додатку онлайн-кінотеатру, яке буде зручним для перегляду контенту як на Smart TV, так і прямо на телефоні.

«Ми у Мінцифри розуміємо, наскільки зараз важливо підтримувати креативну індустрію та IT. Зокрема, цього разу за підтримки нашого міністерства вперше в Україні пройшли змагання в категорії Cinema Tech. Вони показали, що ми маємо величезний потенціал для розвитку власної стрімінгової платформи високого рівня, яка дозволить українським глядачам стати постійними поціновувачами якісного національного контенту», — прокоментував заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Загалом, у IT-чемпіонаті взяло участь більш ніж 1000 спеціалістів з 11 країн та 89 населених пунктів. До фіналу потрапило близько 150 учасників. За гендерним складом серед учасників було 31% жінок і 69% — чоловіків.

Судді чемпіонату, серед яких багато спеціалістів, що працюють в топових українських і світових компаніях (Facebook, Tinder, Grammarly та ін.), зазначили, що українські розробники запропонували багато цікавих професійних рішень, які допоможуть покращити роботу онлайн-кінотеатру.

Як повідомляв Укрінформ, 28-29 листопада у Києві відбувся фінал Всеукраїнського IT-чемпіонату DEV Challenge 17, в рамках якого цьогоріч вперше змагалися українські розробники програмного забезпечення для стримінгових платформ. Під час фіналу учасники протягом 8 годин виконували конкурсні завдання, за результатами яких було обрано переможців.

У рамках цьогорічного чемпіонату учасники категорії Cinema Tech змагалися за можливість поїхати на навчання до Кремнієвої долини. Під час туру українські розробники зможуть зустрітися із своїми колегами, які працюють в офісах Google, Facebook, Twitter, Amazon та нових топових стартапах. Крім цього, для українських спеціалістів заплановані лекції в університетах Berkeley та Stanford.

17-й IT-чемпіонат відбувся за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV ініціював проведення серії IT-заходів для розробки нових рішень, які популяризують національний контент: кіно, ТБ-програми, серіали, дубляж.

Цьогорічний Чемпіонат відбувався в онлайн-форматі.