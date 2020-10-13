Disney через пандемію «розкручує» стрімінгові сервіси

Одна з найбільших в світі компаній в сфері розваг Walt Disney Co. оголосила про реорганізацію, яка дозволить наростити потенціал стрімінгових сервісів, включаючи Disney + і Hulu.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з оновленою структурою, компанія вирішила об’єднати підрозділи зі створення контенту - телевізійні і кіностудії та відділи прямого обслуговування споживачів - в одну велику групу під назвою «Медіа та розваги». Вона буде займатися створенням програм для стрімінгових сервісів, а не тільки для традиційних каналів поширення.

Як зазначається, реорганізація буде своєрідною реакцією на зміни у звичках споживачів, які на тлі пандемії надають перевагу стрімінговим платформам, а не кінотеатрам і кабельному телебаченню.

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Через вплив COVID-19 на індустрію розваг компанія зіштовхнулася з негативними наслідками. Водночас після оголошення новини акції компанії подорожчали на постбіржовій сесії на 5,5%.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня компанія розважальної індустрії Disney заявила, що звільняє 28 тисяч людей лише в Сполучених Штатах через пандемію коронавірусу, яка серйозно вдарила по бізнесу на курортах та парках розваг.

Скорочення охоплюють парки Disney, а також підрозділи, які займаються організацією подій та виробництва продуктів.

Загалом в корпорації на об'єктах тільки в Сполучених Штатах працює близько 100 тисяч людей.

Прибуток компанії впав на 91% за перші три місяці 2020 року. Згодом певні обмеження були зняті, й парки частково запрацювали.