Disney через пандемію «розкручує» стрімінгові сервіси
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з оновленою структурою, компанія вирішила об’єднати підрозділи зі створення контенту - телевізійні і кіностудії та відділи прямого обслуговування споживачів - в одну велику групу під назвою «Медіа та розваги». Вона буде займатися створенням програм для стрімінгових сервісів, а не тільки для традиційних каналів поширення.
Як зазначається, реорганізація буде своєрідною реакцією на зміни у звичках споживачів, які на тлі пандемії надають перевагу стрімінговим платформам, а не кінотеатрам і кабельному телебаченню.
Через вплив COVID-19 на індустрію розваг компанія зіштовхнулася з негативними наслідками. Водночас після оголошення новини акції компанії подорожчали на постбіржовій сесії на 5,5%.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня компанія розважальної індустрії Disney заявила, що звільняє 28 тисяч людей лише в Сполучених Штатах через пандемію коронавірусу, яка серйозно вдарила по бізнесу на курортах та парках розваг.
Скорочення охоплюють парки Disney, а також підрозділи, які займаються організацією подій та виробництва продуктів.
Загалом в корпорації на об'єктах тільки в Сполучених Штатах працює близько 100 тисяч людей.
Прибуток компанії впав на 91% за перші три місяці 2020 року. Згодом певні обмеження були зняті, й парки частково запрацювали.