Стрімінгові платформи: українські розробники вперше змагатимуться у фіналі IT-чемпіонату

У Києві 28-29 листопада відбудеться фінал Всеукраїнського IT-чемпіонату DEV Challenge 17, в рамках якого цьогоріч вперше змагатимуться українські розробники програмного забезпечення для стрімінгових платформ.

Про це Укрінформу повідомили в національному онлайн-кінотеатрі sweet.tv, який, за підтримки Міністерства цифрової трансформації, виступив ініціатором включення категорії Cinema Tech для змагань в рамках чемпіонату.

«Цього року вперше в Україні проходять змагання в категорії Cinema Tech. Звісно, в цьому сегменті вже є відомі авторитети, такі, як Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ та ін. Але я впевнений, що ми також маємо величезний потенціал і в майбутньому українці зможуть створити власну стрімінгову платформу високого рівня», - зазначив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Як зазначили у sweet.tv, мета даної ініціативи з відбору та навчання IT-фахівців для стрімінгових платформ — створення нових рішень для популяризації українського та україномовного контенту.

«Наша мета — стимулювати створення ефективних IT-технологій у галузі стрімінгових платформ. Саме тому ми ініціювали напрям Cinema Tech у межах чемпіонату DEV Challenge. Учасники отримали від нас завдання на розробку інноваційних рішень, які допоможуть українським глядачам стати постійними поціновувачами якісного національного контенту на будь-якому зручному носії (планшет, мобільний, ПК)», — розповів засновник національного онлайн-кінотеатру sweet.tv Олександр Вітько.

У рамках цьогорічного чемпіонату, учасники категорії Cinema Tech змагаються за можливість поїхати на навчання до Кремнієвої долини. Під час туру українські розробники зможуть зустрітися зі своїми колегами, які працюють в офісах Google, Facebook, Twitter, Amazon та нових топових стартапах. Крім цього, для українських спеціалістів заплановані лекції в університетах Berkeley та Stanford.

"Для переможців за напрямом Cinema Tech, після того, як завершиться карантин, буде організований 7-денний навчальний тур у Кремнієву долину", - повідомили у sweet.tv.

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Серед суддів чемпіонату — топові спеціалісти, які працюють у Facebook (London, San Francisco), Tinder, Grammarly та інших провідних компаніях світу.

17-й IT-чемпіонат відбувається за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Аби не наражати учасників на небезпеку, цьогорічний Чемпіонат відбувається в онлайн-форматі.

Цьогоріч у змаганнях бере участь більше ніж 1000 ІТ-спеціалістів. До фіналу потрапило понад 150 учасників. 28-29 листопада, під час фіналу, учасники протягом 8 годин виконуватимуть конкурсні завдання, за результатами яких будуть обрані переможці.